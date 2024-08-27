Kartal, Katar Süper Lig ekibini mağlup etti

Süper Lig ekibi Yenicami, Burdur kampının ilk günde karşılaştığı Katar Süper lig temsilcisi FC Kharatiyat takımını 2 -1 mağlup etmeyi başardı

Burdur kamp çalışmaları yapan Yenicami, kampın ilk gününde Katar Süper lig temsilcisi FC Kharatiyat takımı ile mükemmel bir zeminde ve gece maçında karşılaştı.

Ayağının tozu ile 15 Bin kişilik stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıkan Yenicami ilk yarısını Katar temsilcisi önünde 1-0 mağlup tamamladı.

İkinci devrede daha etkili olan Yenicami, yağmur altında oynanan bu devrede Habibi ve Hascan’ın golleri ile maçtan 2-1 galip ayrılırken güçlü rakibi karşısında yorgun olmasına rağmen oynadığı iyi futbolla oldukça keyif verdi ve aldığı galibiyetle bugün başladığı kampa moralli başlamış oldu.

