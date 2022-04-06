Kartal, Karga’yı evinde pençeledi

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasındaki maçın galibi 3-2'lik skorla konuk Yenicami oldu

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İbrahim Katmer, Yusuf Atlar

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Adil, Mehmet Erol, Nevzat(Emre Kuvvetlişahin), Mehmet Gürlü(Emre Özsin), Ünal, Sadık Balarabe, Bünyamin, Uğur(Halil), Şenol, Pote

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yakup, Emirhan, Kaan, Mehmet Çavuş, Hascan(Berkem), Fırat(Koray), Yasin, Keita(Asrın), Selim(Hasan)

Goller: Dk. 19 Fırat, Dk. 40 Selim, Dk 42 Keita (Yenicami), Dk. 83 Pote ve Dk. 89 Şenol(MTG)





Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yenicami, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanından avantajlı bir skorla döndü.

Yenicami Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan maçta rakibini 3-2’lik skorla mağlup ederek rövanş için avantajı elde etti.

Konuk Yenicami müsabakanın ilk yarısını 3-0’lık üstünlükle tamamlarken, maçın son bölümlerinde Mağusa Türk Gücü bulduğu gollerle rövanş için umutlarını korudu. Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri frikikten 19. dakikada Fırat Ersalan, 40. dakikada Selim Saygı ve 43. dakikada DrissaKeita kaydetti.

Mağusa Türk Gücü’nün maçtaki golleri ise 83. dakikada Pote ve 89. dakikada Şenol Şöför’den geldi.

Turun rövanş maçı 19 Nisan Salı günü oynanacak.

