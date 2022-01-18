Kartal, Karagümrük’ü tek geçti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol, 38. dakikada penaltıdan Batshuayi'nin vuruşuyla geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini ve Eylül ayından bu yana ilk deplasman galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.30 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise 11. sırada kaldı.

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşadı ve toplamda 9 gole ulaştı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, 90+2. dakikada yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü.