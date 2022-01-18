banner762
banner753
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
18 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
11 0
 
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
90 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
32 0
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
81 0
Hastalar tepkili
Hastalar tepkili
26 0
İlk finalist Koop
İlk finalist Koop
9 0
banner661
banner726

Kartal, Karagümrük’ü tek geçti

banner476

banner714
Kartal, Karagümrük’ü tek geçti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol, 38. dakikada penaltıdan Batshuayi'nin vuruşuyla geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini ve Eylül ayından bu yana ilk deplasman galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.30 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise 11. sırada kaldı.

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşadı ve toplamda 9 gole ulaştı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, 90+2. dakikada yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.