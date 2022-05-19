banner762
banner815
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
7 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
28 0
 
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
44 0
61 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
26 0
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
24 0
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
20 0
banner797
banner794

Kartal, kaleyi sağlama aldı

banner476

banner825
Kartal, kaleyi sağlama aldı
Süper Ligin siyah beyazlı başkent ekibi Yenicami sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri biten futbolcularıyla tek tek görüşerek takımda kalmaları için sözleşmelerini yenilemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Fırat’la sözleşme yenileyen Yenicami yönetimi bugün de kalecisi Ercan Samancıoğlu’yla anlaşmaya vardı.
Yenicami Başkanı Ali Özmen Safa ile görüşen tecrübeli eldiven Ercan 3 yıllık bir sözleşmeye imza attı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.