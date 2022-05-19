Kartal, kaleyi sağlama aldı

Süper Ligin siyah beyazlı başkent ekibi Yenicami sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri biten futbolcularıyla tek tek görüşerek takımda kalmaları için sözleşmelerini yenilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Fırat’la sözleşme yenileyen Yenicami yönetimi bugün de kalecisi Ercan Samancıoğlu’yla anlaşmaya vardı.

Yenicami Başkanı Ali Özmen Safa ile görüşen tecrübeli eldiven Ercan 3 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

