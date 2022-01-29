Kartal kaçtı, Kaplan yakaladı

Yenicami konuk olduğu Yeşilova deplasmanında iki kez öne geçmesine karşın Yeşilova'nın beraberlik gollerine engel olamayınca maç 2-2 'lik skorla tamamlandı

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Sertan Alkın, Abdullah Genç, Ferhat Tuna

M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Memduh, Mustafa Vardi, Aksel, Yasin, Bayram, Ömer, Vakkas, Gökhan, Bill Osman

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Kaan, Yakup, Hascan, Ali Bayır, Fırat, Keita, Berkem, Emirhan, Yasin

Goller: 41’Bill Osman Beyza, 77’Mustafa Salk (M.A.Yeşilova), 19’Fırat Ersalan, 45’Hascan Kırmaz (Yenicami)



AKSA Süper Lig’de ikinci devrenin açılış maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Yenicami 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Orhan Dural Stadı’nda ilk devresinin yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Konuk Yenicami, 19.dakikada Fırat Ersalan’ın güzel golü ile 1-0 öne geçerken, Merit Alsancak Yeşilova 41.dakikada Bill Osman Beyza’nın golüyle cevap verdi. İlk devrenin uzatma dakikalarında Yenicami, 10 numaralı futbolcusu Hascan Kırmaz’ın golü ile yeniden öne geçerek devreyi önde kapattı.

İkinci devrede Merit Alsancak Yeşilova beraberlik golü için rakibinin üzerine gitmeye başladı. Nitekim Girne temsilcisi aradığı golü de 77.dakikada oyuna sonradan dahil olan Mustafa Salk ile buldu. Salk, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

Maçın son bölümü nefes kesti. Özellikle Yenicami, Mehmet Çavuş, Asrın Sönmez ve Yakup Şen ile net pozisyonlardan yararlanamadı ve maç da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.