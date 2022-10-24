Kartal'ın kanadı Hatay'da kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Müsabakanın galibi, 2-1'lik skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Maçta perdeyi Beşiktaş açtı. Henüz 33. saniyede sahne alan Weghorst, takımının ligdeki en erken golünü kaydetti ve soyunma odasına Beşiktaş önde girdi.

Atakaş Hatayspor ikinci yarıya hızlı başladı. 50. dakikada Ze Luis, takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

Maçta son sözü Kaan Kanak söyledi. 90. dakikada sahne alan Kaan, ev sahibine galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Atakaş Hatayspor, 15. sıraya tırmandı.

19 puanlı Beşiktaş ise maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.