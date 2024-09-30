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Kartal, ikinci devrede kanatlandı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyah beyazlı ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

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Kartal, ikinci devrede kanatlandı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçen Beşiktaş 78. dakikada İmmobile'nin attığı penaltı golüyle durumu 2-0'a getirdi. 90+1. dakikada İmmobile maçın skorunu belirledi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

84. dakikada Kayserispor kazandığı penaltı VAR kararı sonrası iptal edildi.

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı.

Ligde henüz kazanamayan Kayserispor 3 puanda kaldı ve 17. sırada kendine yer buldu.

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