Kartal, ikinci devrede kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının 56. dakikasında Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçen Beşiktaş 78. dakikada İmmobile'nin attığı penaltı golüyle durumu 2-0'a getirdi. 90+1. dakikada İmmobile maçın skorunu belirledi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
84. dakikada Kayserispor kazandığı penaltı VAR kararı sonrası iptal edildi.
Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı.
Ligde henüz kazanamayan Kayserispor 3 puanda kaldı ve 17. sırada kendine yer buldu.