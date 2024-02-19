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Kartal, ikinci devrede kanatlandı

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Kartal, ikinci devrede kanatlandı
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı kazandı.
Maçta goller; 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, haftayı 43 puanla 4. sırada kapattı. Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada kaldı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, maçta perdeyi açan golü kaydetti.
Semih, 13. Süper Lig maçında 8. kez ağları sarstı. Genç oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.

 
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