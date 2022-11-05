Kartal'ı Mesarya avladı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras, İsmail Egeli
Yenicami: Ercan,Koray(86.Dk Boran),Mehmet Göktaş,Kaan (65.Dk Asrın),Yasin,Yakup,Mehmet Çavuş(86.Dk Berkem),Hascan,Fırat, Fikret(60.Dk Cenker), Sylla
Mesarya: Mehmet Özeralp,Orhan,Yusuf,Çağrı,İbrahimÇıdamlı,Okan(90+3.DkMustafa Ayker),Salahi,Ahmet Kara(90+3.Dk Abdullah),Mustafa Yaşınses(74.Dk Ali Üçtaş),Debuto(83.Dk Eren),Sinan
Gol: 11.Dk Ahmet Kara(Mesarya)
AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Yenicami, Mesarya’yı Atatürk Stadında konuk ederken, hakemlerin iyi bir yönetim sergilediği maçı konuk Mesarya kazandı.
11.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ahmet Kara vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-1 Mesarya
20.Dk: Yenicami atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Sylla’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
45.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Hascan’ın sert şutunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.
59.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Ercan’ın müdahalesiyle direğe çarpıp ceza alanına dönem topu savunma uzaklaştırdı.
84.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Cenker’in vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.