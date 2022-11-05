Kartal'ı Mesarya avladı

Sezonun ilk 6 haftasında mağlubiyetle tanışmayan Yenicami konuk ettiği Mesarya'ya 1 -0 mağlup olarak ilk mağlubiyetini almış oldu



Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras, İsmail Egeli

Yenicami: Ercan,Koray(86.Dk Boran),Mehmet Göktaş,Kaan (65.Dk Asrın),Yasin,Yakup,Mehmet Çavuş(86.Dk Berkem),Hascan,Fırat, Fikret(60.Dk Cenker), Sylla

Mesarya: Mehmet Özeralp,Orhan,Yusuf,Çağrı,İbrahimÇıdamlı,Okan(90+3.DkMustafa Ayker),Salahi,Ahmet Kara(90+3.Dk Abdullah),Mustafa Yaşınses(74.Dk Ali Üçtaş),Debuto(83.Dk Eren),Sinan

Gol: 11.Dk Ahmet Kara(Mesarya)



AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Yenicami, Mesarya’yı Atatürk Stadında konuk ederken, hakemlerin iyi bir yönetim sergilediği maçı konuk Mesarya kazandı.

11.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ahmet Kara vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-1 Mesarya

20.Dk: Yenicami atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Sylla’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

45.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Hascan’ın sert şutunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.

59.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Ercan’ın müdahalesiyle direğe çarpıp ceza alanına dönem topu savunma uzaklaştırdı.

84.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Cenker’in vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.



Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras, İsmail EgeliYenicami: Ercan,Koray(86.Dk Boran),Mehmet Göktaş,Kaan (65.Dk Asrın),Yasin,Yakup,Mehmet Çavuş(86.Dk Berkem),Hascan,Fırat, Fikret(60.Dk Cenker), SyllaMesarya: Mehmet Özeralp,Orhan,Yusuf,Çağrı,İbrahimÇıdamlı,Okan(90+3.DkMustafa Ayker),Salahi,Ahmet Kara(90+3.Dk Abdullah),Mustafa Yaşınses(74.Dk Ali Üçtaş),Debuto(83.Dk Eren),SinanGol: 11.Dk Ahmet Kara(Mesarya)AKSA Süper Ligin 7. Haftasında Yenicami, Mesarya’yı Atatürk Stadında konuk ederken, hakemlerin iyi bir yönetim sergilediği maçı konuk Mesarya kazandı.11.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ahmet Kara vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-1 Mesarya20.Dk: Yenicami atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Sylla’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.45.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Hascan’ın sert şutunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.59.Dk: Mesarya atağında Mustafa Yaşınses sağ kanattan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Ercan’ın müdahalesiyle direğe çarpıp ceza alanına dönem topu savunma uzaklaştırdı.84.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Cenker’in vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.