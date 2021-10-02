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Kartal "Güven" tazeledi

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı

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Kartal "Güven" tazeledi

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş güldü. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Rıdvan Yılmaz'ın ters vuruşuyla geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 2 maç sonra galip gelen Beşiktaş puanını 17'ye yükseltirken, 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Demir Grup Sivasspor 9 puanda kaldı.
 

Beşiktaş sahada; Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef Kenan, Can, Oğuzhan, Güven, Batshuayi ilk 11'iyle yer aldı.

Demir Grup Sivasspor ise, Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode 11'iyle çıktı.

Beşiktaş, 32. dakikada Güven Yalçın'ın jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. Güven Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle skorda eşitliği yakaladı.

Beşiktaş, 69. dakikada bir kez daha Güven Yalçın ile öne geçti: 2-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

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