Kartal, gözünü Sivas deplasmanına çevirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda Rosier ve Batshuyai'nin 11'e dönmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mesaisi sürüyor.

1-0'lık Altay galibiyetiyle moral bulan siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini 2 maça çıkarmak istiyor.

Teknik direktör Önder Karaveli, sahaya çıkaracağı kadroyu belirlemeye çalışıyor.

Kalede Ersin’e şans verecek olan Karaveli'nin, defans hattında da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor.

Sağ bekte sakatlığı geçen ValentinRosier’in 11’e dönmesi bekleniyor.

Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı geçse de sol bekte Umut Meraş forma için bir adım önde.

Savunmanın göbeğinde ise Vida - Welinton ikilisi şans bulacak.

Önder Karaveli, defansın önünde Josef ve Necip’i oynatmayı planlıyor.

Hücumun sağında RachidGhezzal’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karaveli, sol kanatta sakatlığı geçen CyleLarin ile geçen hafta 11’de başlayan Güven Yalçın arasında seçim yapacak.

Orta sahanın merkezinde AlexTeixeira, ileri uçta ise cezası biten MitchyBatshuyai forma giyecek.

