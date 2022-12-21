Kartal geriden gelip turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.
İlk yarıda goller konuk ekipten geldi. Maçın 9 ve 15. dakikalarında sahne alan Kemal Rüzgar, takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda değişikliklerle Beşiktaş geri döndü. 67 ve 69. dakikalarda Cenk Tosun, arka arkaya gollerle durumu 2-2'ye getirdi.
73'te Cenk'in asistinde N'Koudou, siyah-beyazlıları üstünlüğe taşıdı.
Maçın 85. dakikasında sahne alan Weghorst, durumu 4-2 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve bu skorla Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.