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Kartal geriden gelip turladı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, 2-0 geri düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi

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Kartal geriden gelip turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.
İlk yarıda goller konuk ekipten geldi. Maçın 9 ve 15. dakikalarında sahne alan Kemal Rüzgar, takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda değişikliklerle Beşiktaş geri döndü. 67 ve 69. dakikalarda Cenk Tosun, arka arkaya gollerle durumu 2-2'ye getirdi.
73'te Cenk'in asistinde N'Koudou, siyah-beyazlıları üstünlüğe taşıdı.
Maçın 85. dakikasında sahne alan Weghorst, durumu 4-2 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve bu skorla Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.
 
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