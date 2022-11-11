Kartal geceleri seviyor

Aksa Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçında Göçmenköy’le karşı karşıya gelen Yenicami rakibini 2 – 1 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galip geldi. Yenicami bu sezon oynadığı gece maçlarında kazanmayı başardı

Atatürk StadıEmre Öztaşlı, Halil E. Canaloğlu, Yusuf AtlarKemal Ağrı, Mahmut İneci, Gökhan Özer, Reşit Erişik, Musa Şanlıer (Dk.67 M. Gezer), Ndue Mujeci, Arda Sözcü, Hüseyin Sadıklar, Cemal Terkan (Dk.61 Bekir), Alattin Yavuz, Samet AkrepErcan Samancıoğlu, Fırat Ersalan (Dk.55 Boran),Yasin Açıkel, Emirhan Çil,Yakup Şen (Dk.78 Berkem), Hascan Kırmaz, Badara Sylla, Mehmet Çavuş (Dk.23 Fikret),Koray H. Özteknik, Kaan Erdoğan, Ali Bayır (Dk.78 Cenker)Dk.90+1 Bekir Yıldız (Göçmenköy) - Dk.42 Badara Sylla, Dk.87 Hascan Kırmaz (Yenicami)Dk.52 Yasin Açıkel (Yenicami)AKSA Süper Lig’in 8. hafta açılış maçında Göçmenköy ile Yenicami Atatürk Stadı’nda mücadele etti. Emre Öztaşlı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1’lik skorla Yenicami oldu.Göçmenköy’ün özellikle ilk yarda rakip kaleye neredeyse hiç gidemediği maçın ikinci yarısında 10 kişi kalan Yenicami zor da olsa kazanmasını bildi.26. dakikada Yenicami’den Kaan’ın uzaktan sert şutunda kaleci Kemal topu kornere attı.43. dakikada Yenicami öne geçti. Bu dakikada gerilerden rakip ceza alanına atılan topta kaleci ve defans anlaşamadı, araya giren Sylla müdahale edilmesine rağmen takımını 1-0 öne geçiren golü attı.51. dakikada rakibini çekerek durduran Yasin ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.72. dakikadaki Göçmenköy atağında Musa’nın sağdan ortasında Ndue Mujeci’nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.87. dakikada gelişen Yenicami atağında Sylla’nın sol taraftan son çizgiden geriye çıkardığı topa Hascan çok iyi vurdu ve Yenicami’yi 2-0 öne geçirdi.97. dakikada kornerden gelen topa Bekir kafa ile vurdu, kaleci Ercan çizgi üzerinde topa sahip oldu.90+1. dakikada Göçmenköy’den Bekir’in ceza alanına girmeden sert şutunda top ağlara gidince skor 1-2 oldu.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve kazanan taraf Yenicami oldu.