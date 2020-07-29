Kartal finale kondu

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Türk Ocağı’nı deplasmanda 4-1 mağlup eden Yenicami ilk finalist takım oldu

Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cemal Sarı, Burak Mandıralı

Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu, Levan (Dk.68 İsmet)Ali Özbahar(Dk.68 Ali Avcısoyu)Oha,Mehmet Uçar,İlker Tek(Dk.58 Hüseyin)İbrahim Halil Karadal,Idan(Dk.31 Doğukan)

Yenicami:Ercan Samancıoğlu, Tansel (Dk.72 Mehmet Altın)Hascan Kırmaz, Mehmet Göktaş(Dk.62 Farouk)Hüseyin Sadıklar, Hasan Ulukök(Dk.80 Mahmut)Serge,John Ebuka, Mahmut İneci, Aminu Fırat Ersalan(Dk.80 Hasan Celil)

Goller: Dk.87 Ali Avcısoyu (TOL) - Dk.18 Abaka, Dk.45 Fırat Ersalan, Dk.45 ve 90 John Ebuka (Yenicami)

Kırmızı Kart: Dk.55 Cenk Yılmaz (TOL)



NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Türk Ocağı ile Yenicami, Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Golsüz tamamlanan ilk maçın ardından oynanan karşılaşmayı Yenicamideplasmanda4-1 kazanarak kupada ilk finalist oldu. Yenicami’ye finali getiren golleri Serge Abaka, Fırat Ersalan ve John Ebuka (2) kaydetti. Türk Ocağı’nın tek sayısını 87. dakikada Ali Avcısoyu kaydetti. Türk Ocağı kalecisi Cenk Yılmaz 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Oyundan çıkan Mehmet Uçar’ın yerine oyuna giren kaleci Hüseyin, geriye kalamn dakikalarda kaleyi korudu.

Bu sonuçla Yenicami 7 Ağustos Cuma günü Atatürk Stadı’nda oynanacak finale yükselen ilk takım oldu.

