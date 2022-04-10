Kartal, fark yaratıyor

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Yusufcan Dönder, Abdullah Genç
Yenicami: Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Asrın, Emirhan, Mehmet Çavuş, Berkem, Kaan, Yasin, Selim
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmetcan, Rıdvan, Kağan, Şükrü, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman
Goller: Dk 42-55 Selim Saygı Dk 45 - 47 Asrın Paşa Sönmez (YAK)
Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Yenicami - Gönyeli maçını 4-0 lık skorla siyah beyazlılar kazandı. Maça etkili başlayan ev sahibi takım ilk devrenin son dakikalarında Selim ve Asrın ile soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıya da etkili be golle başlayan kartallar 47 de Asrın ile farkı 3 e Selim ile 55 de farkı 4 e çıkardı ve maçı kazandı.
Bu sonuçla Yenicami 41 puana yükseldi. Gönyeli 43 puanda kaldı.
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