Kartal dört dörtlük

Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, aradığı golü 44. dakikada buldu. Nkoudou'nun sağ kanattan taşıdığı topla buluşan Aboubakar, müsait pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Mensah ile farkı ikiye çıkarttı. 50. dakikada ceza sahasına doğru taşıdığı topa sol ayağıyla şık bir vuruş yapan Ganalı yıldız, skoru 2-0'e getirdi.

Dakikalar 66'yı gösterirken, Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan taşıdığı topta ceza sahasına hareketlenen Larin, genç oyuncunun pasında topu köşeye bıraktı ve Beşiktaş'ı rahatlattı.

70. dakikada, sol kanatta topla buluşan Bernard Mensah, muhteşem çalımlarla topu Aboubakar'a kazandırdı. Kamerunlu golcünün şutu kaleciden sekerken, pozisyonu takip eden Mensah farkı 4'e çıkarttı.

78. dakikada Ndiaye, Rosier'nin müdahalesiyle yerde kalınca, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Borini, Süper Lig kariyerinin ilk golünü attı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

