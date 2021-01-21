banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
25 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
39 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
31 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
19 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Kartal dört dörtlük

banner476

Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti

Kartal dört dörtlük
banner601
Süper Lig'in 20. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, aradığı golü 44. dakikada buldu. Nkoudou'nun sağ kanattan taşıdığı topla buluşan Aboubakar, müsait pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Mensah ile farkı ikiye çıkarttı. 50. dakikada ceza sahasına doğru taşıdığı topa sol ayağıyla şık bir vuruş yapan Ganalı yıldız, skoru 2-0'e getirdi.
Dakikalar 66'yı gösterirken, Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan taşıdığı topta ceza sahasına hareketlenen Larin, genç oyuncunun pasında topu köşeye bıraktı ve Beşiktaş'ı rahatlattı.
70. dakikada, sol kanatta topla buluşan Bernard Mensah, muhteşem çalımlarla topu Aboubakar'a kazandırdı. Kamerunlu golcünün şutu kaleciden sekerken, pozisyonu takip eden Mensah farkı 4'e çıkarttı.
78. dakikada Ndiaye, Rosier'nin müdahalesiyle yerde kalınca, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Borini, Süper Lig kariyerinin ilk golünü attı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.