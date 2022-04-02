Kartal, 'Doğan'ı parçaladı

Yenicami konuk olduğu Doğan Türk Birliği'nin 3-0 mağlup ederek ligdeki seri galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Halil Atlar, Hakan Gök DTB: Dursun, Salih, Afün, Çağrı, Tansel, Aydın, Ahmet, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Halil, Doğukan Yenicami: Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Hascan, Asrın, Emirhan, Mehmet Çavuş, Koray, Keita, Kaan, Yasin Goller: Dk 19 ve Dk 70 Keita Dk 86 Yakup Şen (YAK) Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Aksa Süper Ligi 25. hafta DTB - Yenicami maçında kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Yenicami oldu.

Maça etkili başlayan konuk takım 19. dakikada Keita'nın attığı golle 1-0 öne geçti.İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Yenicami ikinci golünü de Keita ile buldu. 70. dakikada Doğan ceza sahasında topla buluşan Keita farkı ikiye çıkardı. 0-2

Maçta son sözü ise 86. dakikada Yakup söyledi ve maç 0-3 tamamlandı.

Bu sonuçla DTB 41 puanda kalırken Yenicami puanını 38’e yükseltti.

Fotoğraf: Özgür Göksel