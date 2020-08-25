Kartal, Devler Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne bu turda veda eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı temsilcimiz, Selanik'te PAOK'a 3-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

PAOK ilk 30 dakikada bulduğu üç golle tur kapısını ilk devreden aralarken, Beşiktaş 37 dakikada Larin’in ayağından bulduğu golle umutlandıysa da ikinci yarıda aradığı golleri bulamadı.

