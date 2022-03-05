Kartal'dan 'Saygı'lı galibiyet

Aksa Süper Ligi 21. hafta orta sıraları yakından ilgilendiren maçta Yenicami konuk ettiği Türk Ocağı'nı 4-2 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu. Maça 2 gol 2 asistlik performansla oynayan Yenicami futbolcusu Selim Saygı damga vurdu

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serhan Şİmşek, Olgun Canik, Cem Öksüzoğluları

YAK: Ercan, Yakup, Hascan, Asrın, Emirhan, Mehmet, Koray, Keita, Kaan, Yasin, Selim

TOL: Hüseyin, Şükrü, Doğukan, Ali, Yunus, Olgun, Cevdet, Eren, Mehmet, İsmet, İbrahim

Goller: Dk 14-88 Selim Saygı Dk 56 Asrın Sönmez Dk 65 Keita (YAK) Dk 27 Olgun Dodak Dk 81 Emirhan Çil (kk)(TOL)

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım Yenicami Selim Saygı ile 1-0 öne geçti. Bu gole 27. dakikada Olgun ile cevap veren Türk Ocağı soyunma odasına 1-1 lik eşitlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Yenicami 56. dakikada Asrın Sönmez 65. dakikada Keita ile farkı 2 ye skoru 3-1 e getirdi. Normal süre son 9 dakikada Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle umutlanan Türk Ocağının umutlarını maçın yıldızı Selim Saygı 88 de bitirdi ve maçın skorunu ilan etti. Bu sonuçla Yenicami 26 puana yükseldi. TOL 31 puanda kaldı.