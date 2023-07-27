Kartal da sahaya kondu

Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami, bir süredir salonda gerçekleştirdiği 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında 2023 2024 sezonunun ilk antrenmanını Çarşamba günü Yusuf Kaptan Sahası’nda yaptı

Süper lig ekibi Yenicami Çarşamba günü gerçekleştirdiği sezon açılışı ile yeni sezona yönelik saha çalışmalarına başladı.Lefkoşa ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü, bir süredir salonda gerçekleştirdiği 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında 2023 2024 sezonunun ilk antrenmanını Yusuf Kaptan Sahası’nda yaptı.Teknik direktör Emre Perçinci ve ekibi nezaretinde gerçekleşen antrenmanda genç isimlerin antrenmanda oluşu dikkat çekti.Perçinci’nin ekibinde yardımcı antrenörler Hasan Sarıoğlu, Mustafa Berkay Sarı ve kaleci antrenörü ise Tugay Atiker yer alıyor.Antrenmana izinli olan futbolcular Ercan ve Yakup dışında vatani görevini sürdüren Ali Bayır ve Kaan Erdoğan katılmadı.YENİCAMİ YÖNETİMİ: ARTIK GELECEK TEKLİFLER REDEDİLECEKÖte yandan Yenicami dün yaptığı kamuoyu duyurusuyla bundan sonra oyuncularına gelecek teklifleri reddedeceklerini açıkladı. Açıklama şöyle:Kamuoyunun dikkatine;Bilindiği üzere geçtiğimiz sezonun sona ermesi ile birlikte hemen hemen tüm oyuncularımıza teklifler gelmeye başlamıştı. Yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren A takım kadrosunda bulunan oyuncularımıza gelecek olan tekliflerin tümün reddedeceğimizi ve bu yıl iddialı bir kadro kurmak için takviyeler yapacağımızı buradan tüm Yenicami sevdalılarına duyurmak istiyoruz.