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Kartal, Başkentte Vida'yla kanatlandı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu

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Kartal, Başkentte Vida'yla kanatlandı

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 67 Bolingi)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Aboubakar

Gol: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)
 

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 61. dakikada Vida'nın attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
 

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