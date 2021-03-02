Kartal, Atiba’yla kanatlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda, 59. dakikada sahne alan Atiba, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.