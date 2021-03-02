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Kartal, Atiba’yla kanatlandı

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Kartal, Atiba’yla kanatlandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda, 59. dakikada sahne alan Atiba, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 
 
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