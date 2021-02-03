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Kartal Antalya'ya takıldı

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Kartal Antalya'ya takıldı
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 45'e, Fraport TAV Antalyaspor 30'a yükseltti.
Siyah-beyazlıların golünü Domagoj Vida kaydederken, Antalyaspor'un sayısı ise Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Antalyaspor'da 70. dakikada Veysel Sarı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Ayrıca Rachid Ghezzal bu karşılaşmada yaptığı asistle beraber ligde 10. asistine imza attı.
 
 
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