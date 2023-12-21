Kartal ağır yaralı

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, 9. dakikada Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçti. 38'de Amartey'in büyük hatasını iyi değerlendiren Yusuf Özdemir, takımının eşitlik sayısını kaydetti. Skor, 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain 47'de sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İngiliz oyuncu, yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.
Alanyaspor, 87'de Janvier'in golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un hatasında Carlos Eduardo 90'da tabelayı 3-1 yaptı.
Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.
Bu sonuçla Beşiktaş 26 puanda kalırken, Corendon Alanyaspor ise puanını 17'ye yükseltti.
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