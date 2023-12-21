Kartal ağır yaralı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı ikisi lig, biri Avrupa maçı olmak üzere üst üste üçüncü kez kaybetti

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, 9. dakikada Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçti. 38'de Amartey'in büyük hatasını iyi değerlendiren Yusuf Özdemir, takımının eşitlik sayısını kaydetti. Skor, 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain 47'de sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İngiliz oyuncu, yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

Alanyaspor, 87'de Janvier'in golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un hatasında Carlos Eduardo 90'da tabelayı 3-1 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 26 puanda kalırken, Corendon Alanyaspor ise puanını 17'ye yükseltti.

