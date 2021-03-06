Kartal, Aboubakar'la zirveye kondu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde liderliğe yükselen siyah-beyazlılar, üst üste 5. maçından galip ayrıldı

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, 15. dakikada Rachid Ghezzal'in asistinde Vincent Aboubakar'la golü buldu. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar, bu kez Cyle Larin'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımı adına farkı 2'ye yükseltti.

Cezayirli futbolcu Ghezzal ligde 11. asistini yaparken, Kamerunlu golcü Aboubakar ise 15. golünü attı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tek sayısı ise 90. dakikada penaltıdan Nouha Dicko ile geldi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 60 puanla liderliğe yükseldi. Gaziantep temsilcisi ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon toplamda 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Yalçın, cezasını ligde oynanacak Medipol Başakşehir maçında çekecek.