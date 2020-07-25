Kartal 3 . sırada tamamladı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve Demir Grup Sivasspor'un Göztepe karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası ligi 3. sırada bitirdi

Bu sonuçla başkent ekibi Gençlerbirliği ligi 36 puanla 13. sırada, siyah-beyazlılar ise 62 puanla 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby 15. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde Bahattin Şimşek, Diaby'nin elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.

Başkent ekibinin 33. dakikada Flavio ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Siyah-beyazlılarda zorunlu değişiklik! Enzo Roco sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş, 43. dakikada Kevin N'Koudou ile golü buldu. Ancak gol öncesi Diaby'nin eline çarptığı gerekçesiyle ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Beşiktaş 52. dakikada Atiba Hutchinson'ın kaydettiği penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlılar farkı ikiye çıkardı! Abdoulay Diaby'nin 79. dakikada attığı golle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş bu golden 1 dakika sonra penaltı kazandı! Muhammed Elneny, penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-0 oldu.

