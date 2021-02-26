Kartal 3 attı, 3 aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor'u Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 yendi

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Larin takımını 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Aboubakar farkı ikiye çıkardı. Bir dakika sonra Ljajic takımının 3. golünü attı.

Üst üste 3. galibiyetini alan siyah beyazlılar, puanını 54'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Düşme hattında yer alan Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Welinton'dan kurtarıp içeriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktada müsait pozisyonda topla buluşan Rodallega, bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL: 22. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Yumlu'nun uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan düzgün bir şut çıkaran Larin, meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan (Video Yardımcı Hakem) gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

GOL: 38. dakikada Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı. Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Gönen topu ceza sahasına yumrukladı. Topu önünde bulan Nsakala'nın uzak mesafeden sert şutu savunmadan sekip Aboubakar'ın önüne düştü. Altıpasa yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Kamerunlu futbolcu düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

GOL: 39. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-0 yaptı. Larin'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar topu uygun durumdaki Ljajic'e çıkardı. Ljajic, şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 3-0

44. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Bakalorz'un pasında topa Mesanovic topa dokundu ve Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodallega, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası Rodallega'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+2. dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Sagal'ın topu direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın şutunda meşin yuvarlak Cenk Gönen'de kaldı.

64. dakikada ceza sahası ön çizgisi önünde Aboubakar'la duvar pası yapan Nkoudou'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

81. dakikada Sagal'ın soldan ortasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

88. dakikasında Rosier, sağ kanattan taşıdığı topu çizgiye inip içeriye çevirdi. Penaltı noktasının birkaç adım önünde müsait pozisyonda topla buluşan Hasic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

90+3. dakikada Larin'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hasic'in şutunda Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı.