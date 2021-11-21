Karşıyaka’ya, Düzkaya freni

Stad: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Cem Öksüzoğulları
Düzkaya: Ali Karal, Hasan, Serkan, Salih(Hüseyin), Mehmet, Arif, Uğur, Mehmet Çiçen, Uğurcan, Furkan(Micheal Mahmut), Yağış(Cemal).
Karşıyaka: Mustafa, Saydam(Çağrı), Hüseyin(Ayhan ), Mehmet(Bayram Dağgül), Sezer, Olgun, Bayram, Tahir(Altuğ), Arda, Olagoke, Esin, Güvenç
Goller: Dk 31 Mehmet Çiçen, Dk. 71 Furkan (Düzkaya), Dk. 68 Olgun(Karşıyaka)
AKSA 1. Lig’in önemli karşılaşmasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Düzkaya konuk ettiği zirve mücadelesi veren Karşıyaka’yı 2-1 mağlup ederek üst üste evinde 2. maçını kazanırken, Karşıyaka ise ligin ilk haftasından sonra mağlubiyetle tanıştı.
Karşılaşmanın ilk devresinde ev sahibi Düzkaya 31. dakikada Mehmet Çien’in golüyle 1-0 öne geçerken bu ilk devrenin de skoru oldu.
İkinci devreye iyi başlayan konuk Karşıyaka, 68. dakikada Olgun’un kafa golüyle beraberliği yakaladı. 1-1
Ancak Karşıyaka’nın beraberlik sevinci çok üzün sürmedi.
71. dakikada ev sahibi Düzkaya Furkan’ın ayağından bulduğu golle yeniden öne geçti. 2 -1.
Geriye kalan dakikalarda karşıyaka’nın beraberlik çabaları sonuç getirmedi ve maç Düzkaya 2 – Karşıyaka 1 şeklinde tamamlandı.
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