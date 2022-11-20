Karşıyaka’dan tarihi fark

AKSA 1. Lig’in 9’uncu haftasında ligin son sırasında bulunan Yenierenköy’ü konuk eden Miracle Karşıyaka karşılaşmayı tarihi bir skorla kazandı. Yeşil beyazlılar, rakibini 13-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.Mücadelede Esin Sonay ikisi penaltıdan olmak üzere (6), İlyas Yılmaz (3), Abdullah Atma, Yiğit Can Ayaz, Ertu Gazi ve Ahmet Can Temel kaydetti.Miracle Karşıyaka bu tarihi galibiyetin ardından 19 puana yükselirken, zirve takibini sürdürdü. Ligin dibinde bulunan Yenierenköy’ün 1 puanı bulunuyor.