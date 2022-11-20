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Karşıyaka’dan tarihi fark

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Karşıyaka’dan tarihi fark
AKSA 1. Lig’in 9’uncu haftasında ligin son sırasında bulunan Yenierenköy’ü konuk eden Miracle Karşıyaka karşılaşmayı tarihi bir skorla kazandı. Yeşil beyazlılar, rakibini 13-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Mücadelede Esin Sonay ikisi penaltıdan olmak üzere (6), İlyas Yılmaz (3), Abdullah Atma, Yiğit Can Ayaz, Ertu Gazi ve Ahmet Can Temel kaydetti.
Miracle Karşıyaka bu tarihi galibiyetin ardından 19 puana yükselirken, zirve takibini sürdürdü. Ligin dibinde bulunan Yenierenköy’ün 1 puanı bulunuyor.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Baf Ülkü Yurdu 9 6 3 0 17 6 11 21
2. Yalova SK 9 6 2 1 14 8 6 20
3. Miracle Karşıyaka ASK 9 6 1 2 32 10 22 19
4. Pera L. Gençler Birliği SK 9 4 4 1 17 9 8 16
5. M. Hacıali Yılmazköy SK 9 4 3 2 20 14 6 15
6. Binatlı YSK 9 4 3 2 16 10 6 15
7. Yeniboğaziçi DSK 9 4 3 2 17 14 3 15
8. Esentepe KKSK 9 4 2 3 17 12 5 14
9. Düzkaya KOSK 9 4 2 3 15 10 5 14
10. Lapta TBSK 9 4 0 5 15 14 1 12
11. Mormenekşe GBSK 9 2 4 3 15 17 -2 10
12. Girne Halk Evi 9 3 0 6 9 11 -2 9
13. Ünimar Maraş GSK 9 2 2 5 13 19 -6 8
14. Dörtyol SK 9 2 0 7 5 23 -18 6
15. İncirli SK 9 1 2 6 7 20 -13 5
16. Yenierenköy TSK 9 0 1 8 9 41 -32 1
 

 
 
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