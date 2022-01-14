banner762
banner753
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
6 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
20 0
 
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
35 0
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
53 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
128 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
74 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
banner661

Karşıyaka’dan son dakika bombası

banner476

banner714
Karşıyaka’dan son dakika bombası
Süper Lig'e yükselmek isteyen 1. Lig ekibi Karşıyaka, transferin son dakikalarında Yiğit Can Ayaz'ı kadrosuna kattı.
Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan genç futbolcu ligin ilk devresini kiralık olarak Çetinkaya'da geçirmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.