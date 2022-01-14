Karşıyaka’dan son dakika bombası

Süper Lig'e yükselmek isteyen 1. Lig ekibi Karşıyaka, transferin son dakikalarında Yiğit Can Ayaz'ı kadrosuna kattı.
Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan genç futbolcu ligin ilk devresini kiralık olarak Çetinkaya'da geçirmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.