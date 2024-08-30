Karşıyaka’da kamp tamamlandı

Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın Acapulco Tatil Köyü’nde gerçekleştirdiği 5 günlük hazırlık kampı sona erdi. Kamp süresince iki tane de hazırlık maçı oynayan Karşıyaka, bu karşılaşmalarda Lapta’yı ve Gönyeli’yi 5-2’lik skorlarla mağlup etti.

Karşıyaka çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

