Karşıyaka’da imzalar atıldı

K-PET 1. Liginde mücadele eden Karşıyaka, transfer çalışmalarına devam ederken, 2 futbolcuya resmi imzaları attırdı.

Karşıyaka, ligin usta sol ayaklarından Saydam Soy ile Mustafa Eyüpoğlu’nu bugün resmen kadrosuna kattı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde kulüp başkanı Ahmet Düzdaban ile yönetici Barış Kardana da yer aldılar.

