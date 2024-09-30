Karşıyaka’da Bolkan gitti, Esin Sonay geldi

AKSA Süper Lig’in ikinci haftasında ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. Karşıyaka’da Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yollar ayrıldı

Süper Ligin Girne bölgesi ekibi Karşıyaka’da Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yollar ayrıldı. Bu ayrılık sezonun başlangıcının ardından ilk ayrılık oldu. Daha önce sezon başlamadan Gönyeli’de Teknik Direktör Mustafa Piro, görevinden ayrılmıştı. İlk iki haftada alınan mağlubiyetlerin yanı sıra bazı konularda yaşanan fikir ayrılıklarının da Karşıyaka ile Mehmet Bolkan’ın yol ayrımında etken olduğu öğrenildi.

ESİN SONAY’LA ANLAŞTILAR

Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yolların ayrılmasını ardından vakit kaybetmeden bu görev için arayışlarına başlayan Karşıyaka, Esin Sonay ile el sıkıştı. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Karşıyaka’da futbolcu olarak görev yapan Sonay, son olarak geçtiğimiz sezon Lapta’da teknik direktörlük yapmıştı.



