Karşıyaka zevkten dört köşe

Evinde kolay kolay maç kaybetmeyen Karşıyaka, ilk haftanın lideri Yeni Boğaziçi’ni 10 kişi kaldığı maçta 4 golle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Yeni Boğaziçi ise ilk kez mağlup oldu

AKSA Birinci Ligde Karşıyaka, ilk haftayı lider tamamlayan Yeni Boğaziçi’ni Ergin Şahdur Stadında 4 golle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Yeni Boğaziçi ise ilk kez mağlup oldu. Böylelikle her 2 takım da 3 puanlı oldu.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçın ilk golü konuk Yeni Boğaziçi’nden gelirken Serhat 19’da takımını öne geçirdi. 0 – 1 Evinde kolay kolay maç kaybetmeyen Karşıyaka’nın bu gole cevabı gecikmedi. 26’da genç Güvenç skora 1 – 1’lik dengeyi getirirken, 31’de Zekai takımını 2 – 1 öne geçirdi. 45’de golcü Esin Sonay devrenin skorunu belirledi. 3 – 1

İkinci devre uzun süre skoru korumayı başaran Karşıyaka, 71’de Hüseyin Konyalıoğlu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bundan yararlanan Yeni Boğaziçi farkı azaltmak için yüklenirken, 90’da Cemil skoru 3 – 2 yaptı. Ancak son sözü söyleyen Ali Kopca, uzatmalarda skoru belirledi. 4 – 2

