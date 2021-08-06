Karşıyaka yıldızlarını buldu

Karşıyaka’nın yeni transferleri Zekai Serdar ve kaleci Mustafa Dağman, yeşil beyazlı formayı giyerek yeni takımları ile ilk antrenmanlarına çıktılar

Birinci Ligde 2021 - 2022 sezonuna iddialı hazırlanan Karşıyaka önemli isimlerlekadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bayram Paşaoğulları ve Gökhan Mami yönetiminde hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken yeşil beyazlılar, yıldız golcü Esin Sonay’dan sonra Lefke’den golcü futbolcu Zekai Serdar'ı ve Yalova’dan başarılı kaleci Mustafa Dağman’ı kadrosuna kattı.

Zekai Serdar ve kaleci Mustafa Dağman, yeşil beyazlı formayı giyerek yeni takımları ile ilk antrenmanlarına çıktılar.

Karşıyaka yöneticisi Umut Düzdaban ise yeni transferler Esin Sonay, Zekai Serdar ve Mustafa Dağman ile yakından ilgilenerek, takıma uyum sağlamalarını kolaylaştırdı.

