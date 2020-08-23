Karşıyaka taarruzda

K-PET Birinci Ligde sıkıntılı bir sezonu geride bırakan Karşıyaka yeni sezona iddialı girecek. Karşıyaka, Tahir, Mehmet ve Olgun'u takımda tuttuktan sonra dış transfere yöneldi. Geçtiğimiz sezon Mesarya'nın formasını giyen ve takımının K-PET Süper Lige şampiyon olarak yükselmesinde önemli rol oynayan Cemal Yaşinses ile de büyük ölçüde anlaştı. Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.