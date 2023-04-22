Karşıyaka Süper Lig’de

AKSA Birinci Ligde haftalardır liderlik koltuğunda oturan Miracle Karşıyaka, Süper Lige yükselmeyi garantiledi.
Ligin 28. Haftasında Karşıyaka, bugün konuk ettiği 3. sıradaki Esentepe ile 3 – 3 berabere kalarak Esentepe ile puan farkını 8’de tutup bitime 2 hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın başında Karşıyaka 2 – 0 öne geçerken, Esentepe 2-2 eşitliği sağlamasına karşın ilk devre 3 -2 Karşıyaka üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devrede Esentepe aradığı golü bularak 3 – 3 yaptı ve karşılaşma bu skorla tamamalandı.
Karşıyaka, son 2 haftada ise Yeniboğaziçi’nin önünde şampiyon olmayı hedefleyecek.
(Fotoğraf: Richard Beale)
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