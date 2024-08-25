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Karşıyaka Stadı'nın adı 'Şampiyon Melekler Stadı' oldu

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Karşıyaka Stadı'nın adı 'Şampiyon Melekler Stadı' oldu
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Karşıyaka Yönetim Kurulu, Karşıyaka Stadı'nın yeni adını 'Şampiyon Melekler Stadı' olarak belirledi.
Futbolda kulüpler 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürlerken, Süper Lig ekibi Karşıyaka'da da Ahmet Düzdaban başkanlığındaki Yönetim Kurulu, çalışmalarına devam ediyor.
Karşıyaka Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda stadın yeni ismini belirledi. Daha önce isim değişikliği kararı alan Yönetim Kurulu, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı'nı anmak için stadın yeni ismini Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı olarak belirledi.
Tribün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Karşıyaka Stadı'nın adı 2024-2025 sezonu boyunca Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı olarak kullanılacak.
 
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