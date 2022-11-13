banner875
banner815
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
15 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
45 0
 
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
19 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
25 0
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
36 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
21 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
46 0
banner878

Karşıyaka, sonradan açıldı

banner476

AKSA Birinci Ligde haftanın zor maçlarından biri olan Binatlı ile Miracle Karşıyaka arasındaki zorlu mücadelede Binatlı 1 – 0 öne geçmesine karşın Karşıyaka oyunu bırakmayarak uzatma anlarında galibiyet golünü buldu

banner825
Karşıyaka, sonradan açıldı
Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Yusuf
Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş, Abdurrahman, Ersen, Yusuf, Mehmet Zaim (90.Dk Nazım), Hüseyin Tomak, Nevzat (70.Dk Erçin), Darbaz (70.Dk Serkan)
Miracle Karşıyaka: Seyit, Hüseyin Konyalıoğlu (30.Dk Hamis), Talat, Esin, Ahmet Can, Ali Özbahar (60.Dk Ahmet Saygı), Muhammed, Ertu, Abdullah Atma (73.Dk Yiğit), Cahit, İlyas
Goller: 77.Dk Abdurrahman (Binatlı)- 84.Dk Yiğit, 90.Dk İlyas (Karşıyaka)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde Binatlı, Miracle Karşıyaka’yı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti. Ali özer’in yönettiği önemli karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlanırken, Miracle Karşıyaka’da Hüseyin Konyalıoğlu’nun sakatlanıp çıkması moralleri bozdu.
İkinci devrede de oyun uzun süre 0 – 0 devam ederken, Binatlı, Türkiyeli golcüsü Abdurrahman ile 1 – 0 öne geçti.
Golden sonra zamana oynayan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Miracle Karşıyaka, son haftaların formda ismi Yiğit ile 1 – 1’i yakaladı. Uzatma anlarında ise Miracle Karşıyaka’nın Türkiyeli golcüsü İlyas skoru belirledi. 1 – 2
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Baf Ülkü Yurdu 8 5 3 0 15 5 10 18
2. Yalova SK 8 5 2 1 13 8 5 17
3. Miracle Karşıyaka ASK 8 5 1 2 19 10 9 16
4. Esentepe KKSK 8 4 2 2 17 10 7 14
5. Pera L. Gençler Birliği SK 8 3 4 1 14 9 5 13
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 8 3 3 2 18 13 5 12
7. Binatlı YSK 8 3 3 2 14 10 4 12
8. Yeniboğaziçi DSK 8 3 3 2 15 13 2 12
9. Lapta TBSK 8 4 0 4 14 12 2 12
10. Düzkaya KOSK 8 3 2 3 10 10 0 11
11. Mormenekşe GBSK 8 2 4 2 15 14 1 10
12. Girne Halk Evi 8 3 0 5 8 9 -1 9
13. Ünimar Maraş GSK 8 2 2 4 13 14 -1 8
14. Dörtyol SK 8 2 0 6 4 21 -17 6
15. İncirli SK 8 1 2 5 7 19 -12 5
16. Yenierenköy TSK 8 0 1 7 9 28 -19 1
 
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.