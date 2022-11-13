Karşıyaka, sonradan açıldı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Yusuf
Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş, Abdurrahman, Ersen, Yusuf, Mehmet Zaim (90.Dk Nazım), Hüseyin Tomak, Nevzat (70.Dk Erçin), Darbaz (70.Dk Serkan)
Miracle Karşıyaka: Seyit, Hüseyin Konyalıoğlu (30.Dk Hamis), Talat, Esin, Ahmet Can, Ali Özbahar (60.Dk Ahmet Saygı), Muhammed, Ertu, Abdullah Atma (73.Dk Yiğit), Cahit, İlyas
Goller: 77.Dk Abdurrahman (Binatlı)- 84.Dk Yiğit, 90.Dk İlyas (Karşıyaka)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde Binatlı, Miracle Karşıyaka’yı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti. Ali özer’in yönettiği önemli karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlanırken, Miracle Karşıyaka’da Hüseyin Konyalıoğlu’nun sakatlanıp çıkması moralleri bozdu.
İkinci devrede de oyun uzun süre 0 – 0 devam ederken, Binatlı, Türkiyeli golcüsü Abdurrahman ile 1 – 0 öne geçti.
Golden sonra zamana oynayan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Miracle Karşıyaka, son haftaların formda ismi Yiğit ile 1 – 1’i yakaladı. Uzatma anlarında ise Miracle Karşıyaka’nın Türkiyeli golcüsü İlyas skoru belirledi. 1 – 2
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Baf Ülkü Yurdu
|8
|5
|3
|0
|15
|5
|10
|18
|2.
|Yalova SK
|8
|5
|2
|1
|13
|8
|5
|17
|3.
|Miracle Karşıyaka ASK
|8
|5
|1
|2
|19
|10
|9
|16
|4.
|Esentepe KKSK
|8
|4
|2
|2
|17
|10
|7
|14
|5.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|8
|3
|4
|1
|14
|9
|5
|13
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|8
|3
|3
|2
|18
|13
|5
|12
|7.
|Binatlı YSK
|8
|3
|3
|2
|14
|10
|4
|12
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|8
|3
|3
|2
|15
|13
|2
|12
|9.
|Lapta TBSK
|8
|4
|0
|4
|14
|12
|2
|12
|10.
|Düzkaya KOSK
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|0
|11
|11.
|Mormenekşe GBSK
|8
|2
|4
|2
|15
|14
|1
|10
|12.
|Girne Halk Evi
|8
|3
|0
|5
|8
|9
|-1
|9
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|8
|2
|2
|4
|13
|14
|-1
|8
|14.
|Dörtyol SK
|8
|2
|0
|6
|4
|21
|-17
|6
|15.
|İncirli SK
|8
|1
|2
|5
|7
|19
|-12
|5
|16.
|Yenierenköy TSK
|8
|0
|1
|7
|9
|28
|-19
|1