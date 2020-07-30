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Karşıyaka sevindi, Lapta üzüldü

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Lapta Belediyesi sınırları içerisindeki Karşıyaka ile Lapta arasındaki mücadelede Karşıyaka, Lapta’yı mağlup ederek ligde kaldı. Lapta ise BTM Birinci Lige düştü

Karşıyaka sevindi, Lapta üzüldü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Out 3.hafta maçları oynandı.
Play-Outta oynanan 3.hafta maçları sonundaBostancı Bağcıl ligde kalmayı garantilerken, son maç öncesinde Karşıyaka, Lapta ve Çanakkale’nin ligden düşme tehlikeleri devam ediyordu. Oynanan son maçlar sonunda Çanakkale Bostancı Bağcıl’ı, Karşıyaka daLapta’yı mağlup ederek ligde kaldılar. Lapta ise BTM Birinci Lige düşen üçüncü takım oldu.
Play-Outta oynanan ve BTM Birinci Lige düşen üçüncü takımı belirleyen 3.hafta maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bostancı Bağcıl –Çanakkale, 1-2
Karşıyaka – Lapta, 2-0
Play out sıralaması ve takımların puanları şöyle:
  1. Çanakkale, 23 puan
  2. Karşıyaka, 22 puan
  3. Bostancı Bağcıl, 21 puan
  4. Lapta, 19 puan
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