Karşıyaka sahası Törehan ailesi tarafından bakıma alındı

Birinci Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka’nın maçlarını oynadığı Şengül Törehan Stadının zemin yenileme işlemi başladı. 10 yıldır zemini sorunlu olan sahanın zeminini yenileme çalışmaları başladı. Miracle Karşıyaka’nın sponsorları olan Miracle şirketinin direktörleri Ebru Törehan ve Hakan Törehan’ın katkılarıyla yapılan çalışmalar sonucunda zemin güzel futbol oynamaya el verişli hale gelecek.

