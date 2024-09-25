Karşıyaka, Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

Karşıyaka’da Ahmet Düzdaban başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı alarak,11 Ekim Cuma günüKarşıyaka Spor Kulübü sosyal tesisinde yapılacağını duyurdu. Öte yandan eski başkan Umut Düzdaban yeniden başkanlık için aday olmaya hazırlanıyor

Aksa Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’da Ahmet Düzdaban başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Genel Kurul 11 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Karşıyaka Spor Kulübü sosyal tesisinde gerçekleşecek.

Açıklamada “KASK Divan Kurulu tarafından incelenip adaylıkları uygun bulunan üyelerin başkan ve yönetim kurulu 13 kişi listesini seçimden 48 saat önceden kulüp üyelerinin görebilmeleri için kulübe ait binalara, belediye ve muhtarlık binaları ile kahvehanelere asılacaktır” denildi.

Karşıyaka’nın gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul’un toplantı gündemi şöyle:

Toplantı Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Kurulu Oluşumu

Faaliyet Raporunun Genel Kurul Onayına Sunulması

Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

Dilek ve Temenniler

Kapanış.

UMUT DÜZDABAN KULÜP BAŞKANLIĞINA ADAY

Karşıyaka Kulübü eski başkanı Umut Düzdaban tekrardan başkan olmak istediğini mevcut yönetime bildirmiş olup adaylık başvurusu için hazırlanmakta.

Kulüpten yapılan başka bir açıklamada da, “Olağanüstü Genel kurul kararı sonrası eski başkanımız UMUT DÜZDABAN aday olmak istediğini mevcut yönetime bildirmiş olup adaylık başvurusu için hazırlanmaktadır” denildi.



