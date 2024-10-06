Karşıyaka, Ohh, Çetinkaya Of çekti

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu üçüncü hafta maçında Karşıyaka ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşmanın galibi 2-1’lik skorla Karşıyaka oldu. Çetinkaya 2.hafda da kötü sonuçlara devam etti

Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Emir Turalı, İsmail Ercan

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Ceylan(Tacettin), Mehme(Tahir), Mishali(Ayhan), Kande, Furkan, Ogbe, James, Muhammet(Mehmet Gürpınar), Bahadır

Çetinkaya: Türkkan, Traore, Ali(Muammer), Mustafa, Ahmet Hatay(Ahmet Can), Jobe, Djabi, Recep(Yasin), Ahmet Kara(Yusuf), Agit(Hamit), Kadir

Goller: Dk. 35 Mehmet Tekin ve Dk. 75’ Siboniso Lungelo Mishali (KSK), Dk. 50’ Pa Omar Jobe(ÇTSK) (Pen.),

K.Kart: Dk. 90Yasin(Çetinklaya),



AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu üçüncü hafta maçında Karşıyaka ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşmanın galibi 2-1’lik skorla Karşıyaka oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşanırken geliştirdiği atağı sonuçlandırabilen takım 35. Dakikada Mehmet Tekin’in golüyle Karşıyaka oldu.1-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar devam ederken maçın 50. Dakikasında Pa Omar Jobe’nin penaltı golüyle skoru eşitleyen konuk ekip, Karşıyaka’nın baskılı ataklarına dayanamayıp maçın 75. Dakikasında Siboniso Lungelo Mishali’nin golüyle 2-1 mağlup oldu.

90.dakikada Çetinkaya’dan Yasin çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşıyaka ise bu sezonki ilk galibiyetini yeni teknik adam Esin Sonay yönetiminde almış oldu.



