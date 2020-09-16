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Karşıyaka, Lapta’nın kaptanını aldı

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Karşıyaka, Lapta’nın kaptanını aldı
K-PET Birinci Ligde sezonun oynanması durumunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Karşıyaka önemli transferlerine devam ediyor.
Karşıyaka, komşusu Lapta’nın bu kez de kaptanını transfer etti.
Deneyimli yıldız Kemal Göktaş, Karşıyaka’ya transfer oldu.Karşıyaka, etkili hücumcu Kemal Göktaş’ı bonservisi ile birlikte transfer etti.
 
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