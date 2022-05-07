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Karşıyaka, istediğini aldı

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Karşıyaka, istediğini aldı

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

ÇETİNKAYA: Ozan Moroğlu (Dk.46 Atakan), Abbas Osum, Tunç Özgürgün (Dk.58 Halil Türen), Behiç Kum, İbrahim Köse (Dk.81 Erhan), Mustafa Kemal Atlar, Ertan Bulut (Dk.46 Emre Nazik), Burak Emir (Dk.46 Yusuf), Arda Eren Metin, Recep Arkol, Cemal Şevket Kurt

KARŞIYAKA: Mustafa Dağman, Hüseyin Konyalıoğlu, Hamis Çakır, Saydam Soy, Mehmet Gürpınar (Dk.85 Chrislin), Esin Sonay, Arda Olagoke, Sezer Tokbaş (Dk.68 Yiğit Can), Ertu Gazi, Tunahan Şencan, Güvenç Sakallıoğlu (Dk.85 Tahir)

GOLLER: Dk.21 Arda Eren Metin, Dk.25 İbrahim Köse (Çetinkaya) – Dk.39 Güvenç Sakallıoğlu, Dk.45 Esin Sonay (Karşıyaka)

AKSA Birinci Lig’de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Çetinkaya, ligin 30. ve son haftasında oynadığı Karşıyaka maçının ardından kupasını aldı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Çetinkaya’nın gollerini Arda Eren Metin ve İbrahim Köse kaydederken, Karşıyaka’nın golleri Güvenç Sakallıoğlu ve Esin Sonay’dan geldi. Bu sonuçla Çetinkaya sezonu 68 puanla tamamlarken, Karşıyaka 54 puan sonunda 27 puanla Play-off’a kaldı.

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