banner480
banner69
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
15 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
121 0
 
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
150 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
82 0
828 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
49 0
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
336 0
banner460

Karşıyaka imzalara başladı

banner476

Karşıyaka imzalara başladı
K-PET Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Karşıyaka, prensipte anlaştığı futbolculara imzaları attırmaya başladı.
Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tahir Sovukoluk’un yanı sıra Karaoğlanoğlu’ndan Sezer Tokbaş, bonservisli olarak Karşıyaka’ya transfer oldular. 2 futbolcunun imza töreninde başkan Ahmet Düzdaban ve yönetici Barış Kardana yer aldılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.