Karşıyaka imzalara başladı

K-PET Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Karşıyaka, prensipte anlaştığı futbolculara imzaları attırmaya başladı.

Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tahir Sovukoluk’un yanı sıra Karaoğlanoğlu’ndan Sezer Tokbaş, bonservisli olarak Karşıyaka’ya transfer oldular. 2 futbolcunun imza töreninde başkan Ahmet Düzdaban ve yönetici Barış Kardana yer aldılar.

