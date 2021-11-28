Karşıyaka ikinci devrede açıldı

Stadyum:Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Özal Çağlayan, İbrahim Katmer
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Saydam, Tahir (Dk.85 Ertu), Esin (Dk.90 Bayram), Arda, Sezer (Dk.90 Çağrı), Olgun, Hüseyin Konyalıoğlu, Aykan, Güvenç (Dk.77 Bayram)
Yalova: Sercan, Ahmet Hasan (Dk.80 İbrahim), Hasip, Hakan Demir, Selçuk (Dk.89 Refik), Mehmet Kum, Yasin Bitik, Sergülen, Civan, Eyüp (Dk.60 Şenol), Özcan
Goller: 57.Dk Güvenç, 83.Dk Saydam, 90.Dk Arda
AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Karşıyaka kendi evinde orta sıralarda yer alan Yalova'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Karşıyaka'nın 3-0 üstünlüğünde noktalandı.
Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Güvenç Sakallıoğlu, Saydam Soy ve Arda Olagoke kaydetti. Yalova ise yeni teknik direktörü Derviş Dağman yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti.
Maçın ilk devresinde her 2 takım da gol atamazken, devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye çok etkili başlayan Karşıyaka oyunu rakip yarı alana yıktı.
Takımın golcüsü Güvenç gol kapısını açarken, skoru 1 – 0 yaptı. Son bölümde yüklenen rakibi karşısında etkili ayakları ile goller buldu. 83’te Saydam skoru 2 – 0 yaparken, son anlarda Arda Olagoke ise skoru belirledi. 3 – 0
Bu sonuçla Karşıyaka puanını 23'e yükseltirken, Yalova 12 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Karşıyaka, lider Larnaka Gençler Birliği deplasmanına konuk olurken, Yalova da kendi evinde Dörtyol'u ağırlayacak.
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