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Karşıyaka, Girgen’e emanet

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Karşıyaka, Girgen’e emanet
Aksa 1.Ligde iddialı olmayı hedefleyen Karşıyaka’da yaşanan sürpriz teknik adam değişikliği sonrasında takımı çalıştıracak yeni teknik adam belirlendi.
Bayram Paşaoğulları ile yönetim arasında yaşanan fikir uyuşmazlığı sonrasında teknik adam değişikliğine giden Karşıyaka’nın yeni antrenörü Afün Girgen oldu.
Yıllarca DTB’de Caner Oshan’ın yardımcılığını yapmış olan Afün Girgen, Karşıyaka’nın başında sorumluluk üstlenip takımı Süper Lige taşımaya çalışacak.
 
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