Karşıyaka genç yetenekle anlaştı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka önemli transferlerle kadrosunu güçlendirirken, genç futbolcu transferleri de gerçekleştiriyor.
Karşıyaka Doğan Türk Birliği alt yapısından yetişen genç yetenek Güvenç Sakallıoğlu ile de anlaştı. Orta saha ve forvet oynayan Güvenç Sakallıoğlu ve Doğan Türk Birliği ile prensipte anlaşan Karşıyaka yönetimi, futbolcuya kısa süre içerisinde imza attıracak.
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