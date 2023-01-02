Karşıyaka farkı açtı

Aksa 1. Lig’de 15. Hafta maçları geçtiğimiz hafta içinde oynanarak tamamlandı ve Miracle Karşıyaka takpçileriyle arasındaki puan farkını daha da açarak liderliğini sürdürdü.Geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi olan Pera Gençler Birliği takımının Lapta’da yenilmesi, Yeniboğaziçi takımının ise evinde Düzkaya ile berabere kalması sonrasında Miracle Karşıyaka’yı 7 puan geriden Baf Ülkü Yurdu takip etmeye başladı.Son 3 sırada yer alan takımlardan sadece İncirli haftayı galibiyetle tamamlarken, Dörtyol düşme hattına geriledi. Yenierenköy ise son sırada devreyi tamamladı.Birinci Ligde 15. haftada oynanan 8 maçın 4 maçını ev sahibi takım kazanırken, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. İki maç ise berabere tamamlandı.Ligde ilk devrenin son haftasında kale ağları 25 kez havalanırken maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bir maçın golsüz tamamlandığı haftada en farklı galibiyeti Unimar Maraş konuk ettiği Yenierenköy karşısında 7 -1’lik skorla aldı.AKSA 1. Lig’de Gol Krallığı yarışında MiracleKarşıyaka ‘dan İlyas Yılmaz 19 gole yükselirken, takım arkadaşı Esin Sonay sakatlığı nedeniyle yine oynayamazken, 15 golde kaldı. Turgut Kaçar ve Deniz Kibar ise 14’er golle devreyi tamamladılar.Ligin 15. Haftası sezonun en az kart gösterilen haftası olarak kayda geçerken sadece 18 sarı kart çıkması dikkatlerden kaçmadı.Lapta konuk ettiği Süper Lig hedefi olan Pera Gençler Birliği karşısında oldukça önemli bir galibiyet elde ederek rakibine zirve yolunda çelme attı. Bu galibiyet Lapta’yı düşme potasından uzaklaştırma adına da önemli bir galibiyet oldu.Ünimar Maraş, Birinci Ligde istikrarsız bir sezon geçirirken, takım kaptanı Emre Uysal, Yenierenköy karşısında sorumluluk üstlenirken, başarılı futbolunu attığı 3 golle süsleyip, kazanılan farklı galibiyetin mimarı olduEsentepe takımı konuk olduğu zorlu Mormenekşe deplasmanından 2-0’lık net bir galibiyet alırken, teknik direktör Davut Kansu oyuncularını bu maça iyi motive ederek onların oyun disiplinden kopmadan galibiyete gitmelerini sağlarken yerinde değişikliklerle de skoru korumasını bildi.Deneyimli hakem Emre Öztaşlı, çekişmeli geçen Mormenekşe – Esentepe maçında yardımcıları ile uyum içerisinde, başarılı bir yönetim sergileyip verdiği doğru kararlar üretirken, maçı tek sarı kartla tamamladıSeyit (Miracle Karşıyaka) Vedat Marotlu (İncirli) Mustafa Yaşar (Lapta) Deniz Kibar (Esentepe)Tuğrul (Esentepe) Mehmet Gürpınar (BÜY) Cahit Solkanat(Miracle Karşıyaka) Orhan (Lapta) Hasan Sedatgil (BÜY) Emre Mutlu (Esentepe) Abdullah (Miracle Karşıyaka) Volkan (İncirli) Emre Karaciğer (Maraş) İlyas (Miracle Karşıyaka) Hasan Özçelik (BÜY)Yalova-M.HacıaliYılmazköy: 0 – 0Ünimar Maraş-Yenierenköy: 7 – 1Lapta-Pera L. Gençler Birliği: 3 – 1Yeniboğaziçi-Düzkaya: 1 – 1Mormenekşe-Esentepe: 0 – 2Girne H.Evi-M.Karşıyaka: 0 – 3BafÜ.Yurdu-Dörtyol: 2 – 1İncirli-Binatlı: 2 – 1