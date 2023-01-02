Karşıyaka farkı açtı

Aksa 1. Lig’de 15. Hafta maçları geçtiğimiz hafta içinde oynanarak tamamlandı ve Miracle Karşıyaka takpçileriyle arasındaki puan farkını daha da açarak liderliğini sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi olan Pera Gençler Birliği takımının Lapta’da yenilmesi, Yeniboğaziçi takımının ise evinde Düzkaya ile berabere kalması sonrasında Miracle Karşıyaka’yı 7 puan geriden Baf Ülkü Yurdu takip etmeye başladı.
Son 3 sırada yer alan takımlardan sadece İncirli haftayı galibiyetle tamamlarken, Dörtyol düşme hattına geriledi. Yenierenköy ise son sırada devreyi tamamladı.
Birinci Ligde 15. haftada oynanan 8 maçın 4 maçını ev sahibi takım kazanırken, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. İki maç ise berabere tamamlandı.
Ligde ilk devrenin son haftasında kale ağları 25 kez havalanırken maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bir maçın golsüz tamamlandığı haftada en farklı galibiyeti Unimar Maraş konuk ettiği Yenierenköy karşısında 7 -1’lik skorla aldı.
AKSA 1. Lig’de Gol Krallığı yarışında MiracleKarşıyaka ‘dan İlyas Yılmaz 19 gole yükselirken, takım arkadaşı Esin Sonay sakatlığı nedeniyle yine oynayamazken, 15 golde kaldı. Turgut Kaçar ve Deniz Kibar ise 14’er golle devreyi tamamladılar.
Ligin 15. Haftası sezonun en az kart gösterilen haftası olarak kayda geçerken sadece 18 sarı kart çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Haftanın Takımı: Lapta
Lapta konuk ettiği Süper Lig hedefi olan Pera Gençler Birliği karşısında oldukça önemli bir galibiyet elde ederek rakibine zirve yolunda çelme attı. Bu galibiyet Lapta’yı düşme potasından uzaklaştırma adına da önemli bir galibiyet oldu.
Haftanın Futbolcusu: Emre Uysal (Ünimar Maraş)
Ünimar Maraş, Birinci Ligde istikrarsız bir sezon geçirirken, takım kaptanı Emre Uysal, Yenierenköy karşısında sorumluluk üstlenirken, başarılı futbolunu attığı 3 golle süsleyip, kazanılan farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Davut Kansu(Esentepe)
Esentepe takımı konuk olduğu zorlu Mormenekşe deplasmanından 2-0’lık net bir galibiyet alırken, teknik direktör Davut Kansu oyuncularını bu maça iyi motive ederek onların oyun disiplinden kopmadan galibiyete gitmelerini sağlarken yerinde değişikliklerle de skoru korumasını bildi.
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Mormenekşe – Esentepe)
Deneyimli hakem Emre Öztaşlı, çekişmeli geçen Mormenekşe – Esentepe maçında yardımcıları ile uyum içerisinde, başarılı bir yönetim sergileyip verdiği doğru kararlar üretirken, maçı tek sarı kartla tamamladı
Haftanın Kare Ası
Seyit (Miracle Karşıyaka) Vedat Marotlu (İncirli) Mustafa Yaşar (Lapta) Deniz Kibar (Esentepe)
Haftanın On Biri
Tuğrul (Esentepe) Mehmet Gürpınar (BÜY) Cahit Solkanat(Miracle Karşıyaka) Orhan (Lapta) Hasan Sedatgil (BÜY) Emre Mutlu (Esentepe) Abdullah (Miracle Karşıyaka) Volkan (İncirli) Emre Karaciğer (Maraş) İlyas (Miracle Karşıyaka) Hasan Özçelik (BÜY)
Aksa 1.Lig 15. Hafta sonuçları
Yalova-M.HacıaliYılmazköy: 0 – 0
Ünimar Maraş-Yenierenköy: 7 – 1
Lapta-Pera L. Gençler Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi-Düzkaya: 1 – 1
Mormenekşe-Esentepe: 0 – 2
Girne H.Evi-M.Karşıyaka: 0 – 3
BafÜ.Yurdu-Dörtyol: 2 – 1
İncirli-Binatlı: 2 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|15
|12
|1
|2
|52
|13
|39
|37
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|15
|9
|3
|3
|34
|16
|18
|30
|3.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|15
|8
|5
|2
|30
|16
|14
|29
|4.
|Yeniboğaziçi DSK
|15
|8
|4
|3
|32
|18
|14
|28
|5.
|Yalova SK
|15
|7
|4
|4
|18
|16
|2
|25
|6.
|Esentepe KKSK
|15
|6
|5
|4
|31
|20
|11
|23
|7.
|Düzkaya KOSK
|15
|6
|4
|5
|26
|22
|4
|22
|8.
|Binatlı YSK
|15
|6
|4
|5
|25
|21
|4
|22
|9.
|Lapta TBSK
|15
|6
|2
|7
|25
|24
|1
|20
|10.
|Mormenekşe GBSK
|15
|5
|5
|5
|26
|26
|0
|20
|11.
|Girne Halk Evi
|15
|6
|1
|8
|16
|18
|-2
|19
|12.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|15
|5
|4
|6
|22
|27
|-5
|19
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|15
|5
|2
|8
|30
|34
|-4
|17
|14.
|İncirli SK
|15
|2
|4
|9
|14
|36
|-22
|10
|15.
|Dörtyol SK
|15
|2
|2
|11
|9
|36
|-27
|8
|16.
|Yenierenköy TSK
|15
|1
|2
|12
|18
|65
|-47
|5